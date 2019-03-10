أردوغان: شراء الصواريخ الروسية لا يمس أمن أميركا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن شراء بلاده منظومة إس-400 الصاروخية الروسية "لا علاقة له" بأمن الولايات المتحدة، وذلك في رد على تحذير أطلقته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق.

وكان المتحدث باسم البنتاغون تشارلز سامرز حذر، الجمعة، من أن تركيا قد تُواجه "عواقب خطيرة" في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.

ومن المقرر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام هذه المنظومة. ويُعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين أنقرة وواشنطن.

وصرح سامرز، الجمعة، بأنه "حال اشترت تركيا إس-400، فستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام، وعلاقاتنا العسكرية" بشكل خاص. وتابع أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات إف-35 وصواريخ باتريوت".

وكانت واشنطن وافقت في كانون الأول/ديسمبر الماضي على أن تبيع لتركيا منظومة باتريوت المضادة للصواريخ كدليل حسن نية لإقناع أنقرة بعدم شراء الصواريخ الروسية المنافسة. إلا أن أردوغان كرر مرارا أن لا مجال للعودة عن صفقة السلاح الروسية.

وقال أردوغان، السبت، في كلمة في ديار بكر بجنوب شرق البلاد: "يعلم الجميع جيدا أن هذه القضية لا علاقة لها إطلاقًا بحلف الناتو، ولا ببرنامج الإف-35 ولا بأمن الولايات المتحدة".

وشدّد الرئيس التركي في كلمته المتلفزة على أن "الأمر لا يتعلق بالـ إس-400" بل "بحرية تحركات" تركيا، وبشكل خاص في سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن "سبب شراء تركيا منظومة الصواريخ (الروسية) هذه واضح تمامًا، وكذلك الطريقة التي سنستخدمها بها".