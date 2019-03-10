أردوغان يهاجم تركيات متظاهرات: وقحات

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مسيرة نسوية جرى تنظيمها في وسط اسطنبول يوم الجمعة الماضي بالإساءة للإسلام بالاستهزاء بالأذان للصلاة.

وقال الرئيس التركي: "إن مجموعة بقيادة حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي اجتمعت في منطقة تقسيم بذريعة يوم المرأة، وتصرفت بوقاحة تجاه الأذان عبر الصفير والهتافات".

واحتشدت آلاف النساء في وسط اسطنبول مساء الجمعة للقيام بمسيرة احتفالا باليوم العالمي للمرأة، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهن.

وعرض أردوغان خلال حشد انتخابي بثه التلفزيون اليوم فيديو جرى تصويره أثناء المسيرة يظهر نساء يرددن هتافات بينما يرتفع صوت الأذان من مسجد قريب.

وقال أردوغان للحشد "أساءوا للأذان بترديد الشعارات وبالصفير والاستهزاء".

ووصف أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية أضنة جنوبي تركيا، تصرفات المتظاهرات اللواتي خرجن الجمعة للمشاركة في المسيرة المنظمة في ميدان تقسيم باسطنبول من قبل حزبي "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي" المعارضين، بأنها "قلة احترام للأذان".

واتهم أردوغان الحزبين المعارضين بمعاداة الأذان والعلم التركي، مضيفا: "أولئك الذين لا يحترمون ولا يحمون الأذان والعلم، لن يحترموا أو يحموا هذا الشعب والبلد".

وقالت نساء شاركن في المسيرة على تويتر إن ترديد الهتافات والصفير كانا ضمن فعاليات المسيرة ولم يكن الهدف منها الاستهزاء بالأذان للصلاة الذي بدأ أثناء المسيرة.

وعادة ما تمنع الشرطة التركية الاحتجاجات في وسط اسطنبول وفي أماكن أخرى. وشددت أنقرة القيود بعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب في عام 2016. ورفعت حالة الطوارئ في يوليو تموز الماضي.

وجاء حشد أردوغان قبيل الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس/آذار لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.