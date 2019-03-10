السودان.. تجمع المهنيين يدعو لتظاهرات حاشدة اليوم

دعا تجمع المهنيين السودانيين وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخروج في تظاهرات كبرى، اليوم الأحد، للاحتجاج على حال الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني عمر البشير نهاية الشهر الماضي.

وطالب تجمع المهنيين بخروج المحتجين في جميع الولايات والمدن السودانية في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك في إطار التظاهرات المستمرة منذ نهاية العام الماضي المطالبة برحيل البشير والنظام في البلاد.

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي مما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.