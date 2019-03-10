مادورو: هجوم إلكتروني جديد يعطل إعادة الكهرباء بفنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، إن هجومًا إلكترونيًا جديدًا منع السلطات الفنزويلية من إعادة الكهرباء إلى أنحاء البلاد التي تشهد انقطاعًا غير مسبوق للتيار الكهربائي ما أدى إلى حدوث فوضى.

وتحدّث مادورو أمام مؤيّدين له في كاراكاس عن أن التقدّم الذي كان قد تم إنجازه لإعادة التيار الكهربائي بلغت نسبته 70% "عندما تلقّينا في منتصف النهار (السبت) هجومًا إلكترونيًا آخر على أحد المولدات التي كانت تعمل على أكمل وجه، الأمر الذي ألغى كل ما كنا قد أنجزناه".

فنزويلا غارقة في الظلام

وغرقت كراكاس وكل فنزويلا تقريبا في الظلام منذ الخميس بسبب عطل كبير في الكهرباء نسبته حكومة مادورو إلى عملية تخريب في محطة الكهرباء الرئيسية في البلاد.

وقطع التيار الكهربائي في كل أحياء العاصمة والخدمات مثل المترو وإشارات المرور. واضطر آلاف الأشخاص عند مغادرتهم عملهم إلى السير كيلومترات للعودة إلى منازلهم.

وأثر انقطاع الكهرباء على نشاطات مطار سيمون بوليفار الدولي، حسب شبكات التواصل الاجتماعي.

وقطعت الخطوط الهاتفية والإنترنت أيضا فجأة وكذلك توزيع المياه في المباني والذي يتم عبر مضخات كهربائية.

وفاة 15 مريضاً

وتوفي 15 فنزويلياً مصابين بأمراض الكلى بسبب عدم تمكّنهم من الخضوع لجلسات غسيل كلى خلال فترة انقطاع التيّار الكهربائي في البلاد، حسب ما ذكرت منظّمة غير حكوميّة السبت.

وقال فرانسيسكو فالنسيا الذي يرأس مجموعة كوديفيدا للرعاية الصحّية، لوكالة فرانس برس "سجّلنا 15 حالة وفاة، بسبب نقص الغسيل الكلوي. تسع من حالات الوفاة هذه مسجّلة في ولاية زوليا، واثنتان في ولاية تروخيو، وأربع حالات في مستشفى بيريز كارينيو في كاراكاس".

وأضاف "إن حالة الأشخاص الذين يُعانون الفشل الكلوي صعبة للغاية، حرجة. نحن نتحدّث عن توقّف 95% من وحدات غسيل الكلى والتي يُمكن أن تصل الآن إلى 100%" بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع فالنسيا أنه "في وحدات غسيل الكلى القليلة التي توجد فيها مولدات كهربائيّة، أصبح من الصعب إعادة تشغيلها بسبب نقص الوقود".

وتصاعد التوتّر السبت في كاراكاس، حيث دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو مؤيّديهما إلى التظاهر في شوارع عاصمة البلاد التي واجهت انقطاعًا غير مسبوق للتيّار الكهربائي وسط اتّهام كلّ طرف الآخر بالمسؤوليّة عن ذلك.