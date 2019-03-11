أغلب البريطانيين يؤيدون سحب "مونديال 2022" من قطر

صوتت الغالبية الساحقة من المشاركين البريطانيين في استطلاع رأي مع سحب كأس العالم 2022 من دولة قطر، وهو الاستطلاع الذي أجرته جريدة "صنداي تايمز" بالتزامن مع نشرها مجموعة من الوثائق التي تكشف حجم الرشاوى القطرية للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والتي تصل إلى 880 مليون دولار أميركي.

وشارك في الاستطلاع الذي اطلعت عليه "العربية نت" نحو ستة آلاف شخص حتى ظهر الاثنين، حيث قال 93% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يرون بأنه ينبغي عدم إقامة مباريات كأس العالم في قطر، بينما رأى 7% فقط من المشاركين في التصويت أنه ينبغي الإبقاء على استضافة "مونديال 2022" في الدوحة.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 5700 شخص من القراء المشتركين في جريدة "التايمز" البريطانية، ممن قرأوا التحقيق الذي نشرته الصحيفة في عددها الأسبوعي الصادر يوم الأحد.

وبحسب التحقيق الصحفي المثير الذي انفردت بنشره "صنداي تايمز" واسعة الانتشار في بريطانيا فإن دولة قطر أبرمت صفقات سرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بمبالغ يصل مجموعها إلى 880 مليون دولار أميركي، وذلك قبل فترة وجيزة من فوز الدوحة باستضافة مباريات المونديال المقرر أن تقام في العام 2022.

كما كشف التحقيق الصحفي المدعوم بالوثائق كيف استخدمت قطر قناة الجزيرة المملوكة لها من أجل إبرام صفقات بمئات الملايين من الدولارات، حيث وقع أحد كبار المسؤولين في شبكة "الجزيرة" المملوكة للحكومة القطرية صفقة مليونية قبل فترة وجيزة من التصويت الذي انتهى بفوز قطر باستضافة المونديال، كما عرضت الحكومة القطرية على "الفيفا" مبلغ 400 مليون دولار قبل 21 يوماً فقط من قرار إقامة المونديال في قطر.