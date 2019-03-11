تفاصيل عن الطيار.. ماذا جرى قبل إقلاع الطائرة الإثيوبية

كشفت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي تفاصيل اللحظات الأخيرة في مطار أديس أبابا قبل إقلاع الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتي سقطت أمس الأحد، وأسفرت عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 157 راكبا.

وقالت في تصريحات لـ"العربية.نت" إنها توجهت لمطار أديس أبابا صباح أمس، كي تستقل الطائرة الإثيوبية المتجهة لجوهانسبرغ وحضور اجتماعات دول النيياد، وكان موعد إقلاع طائرتها الساعة الثامنة و40 دقيقة، وخلال تواجدها في المطار سمعت الإذاعة الداخلية بالمطار وهي تقوم بالنداء على ركاب الطائرة الإثيوبية المتجهة إلى نيروبي والمقرر إقلاعها في الثامنة و30 دقيقة.

وتضيف السفيرة نجم أن ما حدث بعد ذلك أن الطائرة المتجهة إلى نيروبي أقلعت بالفعل، وكان يفترض أن تقوم طائرتها بالإقلاع بعدها بعشر دقائق فقط، لكن فوجئت بمسؤولي المطار يبلغون الركاب بأن الطائرة ستتأخر عن الإقلاع لعوامل خارجية طارئة، مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت بعد فترة ليست بالكثيرة إلى جوهانسبرغ، وحتى وقت إقلاعها لم يكن أحد يعلم بسقوط الطائرة المتجهة إلى نيروبي.

وتقول السفيرة إن أحد الركاب الذي كان يستقل طائرتها وفور أن هبطت في مطار جوهانسبرغ، والتقاط هاتفه لشبكة هاتفية علم منه من خلال خدمة الأخبار السريعة بالحادث، وعلى الفور أخبر الركاب والمضيفات اللائي أصبن بانهيار خاصة أنهن وكما قلن أمام الركاب صافحن زميلاتهن مضيفات الطائرة المنكوبة قبل الإقلاع بدقائق، وتأثرن جدا فور سماعهن للخبر.

وتضيف أن الطائرة المنكوبة سقطت عقب إقلاعها بـ6 دقائق، حيث فقد الاتصال بالطاقم، وبعدها تسارعت الأنباء بسقوطها وأعقبها الإعلان رسميا عن الكارثة.

وتبين أن قائد الطائرة طيار إثيوبي شاب من أصل كيني يدعى ياريد مولوغيتا، وقام بالتحليق لمدة 8000 ساعة طيران، وبرفقته مساعده أحمد نور محمد نور، وقام بالتحليق لأكثر من 200 ساعة.

أقلت الطائرة رحلتها الأخيرة رقم 302 إلى نيروبي ومدتها ساعتان قبل أن يتأكد وقوع الحادث في الساعة 8,44 صباحاً بالتوقيت المحلي لإثيوبيا، حيث تحطمت قرب بلدة "بيشوفتو" التي تقع على بعد نحو 62 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا.

وفق المعلومات التي حصلت عليها "العربية.نت" من وسائل إعلام إثيوبية، فإن الطائرة المنكوبة دخلت الخدمة في إثيوبيا قبل 4 شهور وحلقت منذ أن تسلمتها السلطات الإثيوبية 1200 ساعة، وأجريت لها صيانة في 14 فبراير الماضي، فيما وصلت لمطار أديس أبابا صباح يوم الحادث قادمة من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا ولم يكن بها أي خلل.