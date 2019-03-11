كتلة التغيير في البرلمان السوداني تتراجع عن دعم الطوارئ

أعلنت كتلة التغيير في البرلمان السوداني تراجعها عن دعم إعلان فرض حالة الطوارئ بالبلاد، والتي أعلنها الرئيس البشير في الثاني والعشرين من فبراير الماضي.

وقال رئيس الكتلة، أبو القاسم بُرطم، في تصريحات صحافية بالبرلمان "الأحد"، إن الطوارئ المطبقة في الأسبوعيين الماضيين وبشكلها الماثل تتناقض مع خطاب البشير الذي دعا فيه للحوار وبسط الحريات وأحقية المواطنين في الخروج للتظاهر، مشيراً إلى أنه ومنذ تطبيق الطوارئ لم يتم تقديم "فاسد" للعدالة، فيما تم تقديم أكثر من (500) مواطن للمحاكم بتهمة الاحتجاجات فقط، والتي كفلها الدستور والقانون على حد قوله.

وكشف عن رفضهم للطوارئ رغم وقوفهم المبدئي معها في وقتٍ سابق، لدعم الحرب على الفساد والمفسدين.

وذكر أنه اتضح للكتلة أن الغرض من القانون كبح المتظاهرين وتقييد الحريات وإلغاء الهدف الأساسي الذي فرضت من أجله الطوارئ والمتمثل في إصلاح الاقتصاد.