ماليزيا تفرج عن متهمة باغتيال أخي زعيم كوريا الشمالية

أطلقت محكمة ماليزية، الاثنين، سراح إندونيسية متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.

واتهمت كل من ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ بقتل كيم يونغ نام برش غاز الأعصاب "في.إكس" على وجهه بمطار كوالالمبور في شباط/فبراير2017، في طريقة تذكر بأساليب الحرب الباردة، أثارت صدمة في العالم.

وأعلن القاضي، عزمين عريفين، أمام المحكمة العليا في شاه عالم أن "الإفراج عن ستي عائشة" لدى موافقته على طلب الادعاء إسقاط تهمة القتل. والأمر بإخلاء سبيلها لا يعني تبرئتها.

وقال عريفين: "يمكنها المغادرة الآن".

ولم يقدم المدعي محمد إسكندر أحمد في طلب سحب التهمة أي سبب لتلك الخطوة. وقال إنه بإمكان عائشة مغادرة البلاد.

من جهته، صرح السفير الإندونيسي لدى ماليزيا، رسدي كيرانا، للصحافيين: "نحن مسرورون لقرار المحكمة. سنحاول إعادة ستي جواً إلى إندونيسيا اليوم أو في أقرب فرصة".

وكان القرار مفاجئاً إذ كان من المقرر أن تستمع المحكمة الاثنين للمتهمة الثانية هوانغ، التي حضرت إلى المحكمة إلى جانب عائشة.