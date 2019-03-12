باكستان تعلن نجاح تجربة سلاح ذكي محلي الصنع

أعلنت باكستان أنها نجحت في تطوير "سلاح ذكي" بعيد المدى تم إطلاقه من طائرة مقاتلة، وذكر بيان صادر عن سلاح الجو الباكستاني أنه تم بنجاح اختبار إطلاق "سلاح ذكي" بعيد المدى تم تطويره محليا من طائرة جي اف – 17 (الرعد) المقاتلة متعددة المهام الثلاثاء.

وأضاف البيان الصادر عن سلاح الجو الباكستاني أن التجربة تمثل إنجازا مهما لباكستان، لاسميا أن السلاح الذكي المشار إليه تم تطويره محليا وبخبرات ذاتية من قبل العلماء والمهندسين الباكستانيين.

وأشار البيان إلى أن نجاح التجربة من شأنه أن يزود طائرات (الرعد) المقاتلة بقدرة عالية الفعالية ليلا ونهارا مع المقدرة على التصدي لمجموعة متنوعة من الأهداف وبدقة عالية، وأكد البيان أن باكستان دولة محبة للسلام لكنه حذر من أنها سوف ترد بقسوة ضد أي عدوان.

وعرض سلاح الجو الباكستاني مشهدا للتجربة وإصابة أحد الأهداف، ويشار إلى أن طائرة جي اف – 17 (الرعد) طائرة تنتج بالتعاون بين باكستان والصين، وهي طائرة متعددة المهام خفيفة الوزن أحادية المحرك، وتؤكد باكستان أنها أسقطت بها طائرتين هنديتين إحداهما من طراز "ميغ 21" بعد أن تصدت لطائرات هندية اخترقت أجواءها الشهر الماضي وأسرت أحد طياريها، نافية الرواية الهندية باستخدام طائرات إف -16.

وكان التوتر بين باكستان والهند قد بلغ مستوى غير مسبوق إثر قيام الهند بالغارة على ما وصفتها مراكز للإرهابيين على الأراضي الباكستانية الشهر الماضي، وهو ما نفته إسلام آباد وأكدت تصديها للطائرات الهندية المغيرة وإرغامها على الفرار بعد إلقاء حمولتها في مكان مفتوح، قبل أن تنجح الجهود الدولية في خفض التوتر بعد إطلاق باكستان سراح الطيار الهندي كبادرة سلام.