بولتون: باكستان تعهدت بالتعامل بحزم مع المسلحين بكشمير

تعهّدت باكستان بالتصدي للجماعات المسلحة التي تهاجم الحكم الهندي في كشمير، حسب ما أكّد مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب جون بولتون الاثنين.

وكتب بولتون على "تويتر" أنه تحدث مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن "وزير الخارجية أكد لي أن باكستان ستتعامل بحزم مع كل الإرهابيين وستواصل إجراءات تخفيف حدة التوتر مع الهند".

واتهمت الهند مراراً باكستان بدعمها السري لهجمات المسلحين في كشمير.

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وتبنت جماعة "جيش محمد" المتمركزة في باكستان هجوماً انتحاريا في 14 شباط/فبراير في الشطر الهندي من كشمير أوقع أكثر من 40 قتيلاً في صفوف القوات شبه العسكرية الهندية في كشمير، ما أسفر عن غارات جوية عبر الحدود وتصاعد التوتر السياسي بين البلدين النووين.

وقال بولتون إنه خلال محادثاته مع قرشي "شجّع على اتخاذ خطوات ذات مغزى ضد جماعة جيش محمد وغيرها من الجماعات الإرهابية النشطة من باكستان".

وتأتي تصريحات بولتون فيما التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نظيره الهندي فيجاي غوخالي في واشنطن.

كما قال المتحدث باسم بومبيو إن الوزير الأميركي حث إسلام آباد على اتخاذ "إجراءات مجدية ضد التنظيمات الإرهابية النشطة على أراضيها".

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا وخاضتا حربين في هذا السياق.