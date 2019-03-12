غزة.. وفاة شاب أصيب برصاص إسرائيلي

توفي شاب فلسطيني، صباح الثلاثاء، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مواجهات مطلع الشهر الجاري، قرب الحدود شرق البريج في قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان، إن موسى محمد موسى (23 عاماً) من دير البلح وسط القطاع توفي صباح اليوم متأثراً بعيار ناري في الظهر أصيب به خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج وسط قطاع غزة يوم الجمعة 1 آذار/مارس.

وبوفاة موسى يرتفع إلى 255 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ حوالي عام.

وبدأت الاحتجاجات التي تتخللها غالباً مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة في 30 آذار/مارس العام الماضي.

ويطالب المشاركون في "مسيرات العودة" برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها في 1948.