ماكرون يشيد بقرارات بوتفليقة.. ويدعو لـ"مهلة معقولة"

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من جيبوتي بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعياً إلى "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة".

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلله "أحيي قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة" في التاريخ الجزائري.

وكان الرئيس الجزائري أعلن، مساء الاثنين، بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة الرافضة لترشحه، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 من أبريل المقبل

كما أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني.

وقال بوتفليقة في رسالة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.

وأضاف أنه لم ينو قط الترشح للانتخابات الرئاسية مجدداً.