مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قُتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين، الثلاثاء، بعد محاولة طعن استهدفتهم قرب مستوطنة كريات أربع، قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "مقتل الشاب ياسر فوزي الشويكي (27 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحصين بالقرب من مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب الفلسطيني مقتولا وممدا في مدخل بناية للمستوطنين تسمى "بيت هشالوم" وسط البيوت العربية. وسُمع صوت رجل يقول بالعبرية "الحمد لله تمت تصفيته.. تمت تصفيته من قبل الجنود الإسرائيلين الذين كان عليهم أن يشلوا حركته."

وأظهر شريط الفيديو أيضا مستوطنة، وهي تصرخ بالعبرية "إنه داخل البناية.. داخل البناية".

وقال جندي آخر: "معه حقيبة.. ادع خبير المتفجرات".

وانتشرت أوراق بيضاء على الأرض حول الفلسطيني وشوهدت سكين كبيرة عند مدخل البناية بعيدة قليلا عن القتيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن الشاب كان "يعمل محضرا في محكمة الخليل الشرعية".