إثيوبيا ترسل الصندوقين الأسودين لتحليلهما بالخارج

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أن "الصندوقين الأسودين" التابعين لطائرة بوينغ المحطمة سيرسلان إلى الخارج لتحليلهما، بيد أنه لم يتم اختيار البلد الذي سيُرسلان إليه حتى الآن.

وفي مقابلة وكالة "أسوشييتد برس"، قال أسرات بيغاشاو إن الشركة لم تقرر بعد إلى أين سترسل البيانات والسجلات الصوتية للحظات الأخيرة للرحلة.

موضوع يهمك ارتفعت وتيرة الضغوط على شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات بعد سقوط إحدى طائراتها الحديثة في إثيوبيا، حيث لجأت دول عدة... ‏تعرف على طائرة بوينغ 737 ماكس التي سقطت مرتين العرب و العالم

وأضاف: "لدينا مجموعة من الخيارات. ما يمكننا قوله هو أننا ليس لدينا القدرة للتحقيق في الأمر هنا في إثيوبيا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية لقناة "سي. إن. إن"، اليوم الأربعاء، إنه بدلاً من إرسال الصندوقين الأسودين إلى الولايات المتحدة فإن من الممكن نقلهما إلى "دولة أقرب في أوروبا".

والمكان الذي سيتم إرسال الصندوقين إليه سيحدده المحققون الأميركيون والمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل المشارك في التحقيق.

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد فترة وجيزة من إقلاعها يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين.

الكارثة هي الثانية خلال خمسة أشهر لطائرة من نفس الطراز. وتسببت هذه الكارثة في موجة من عمليات إيقاف عمل طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" حول العالم.