العفو الدولية: دول أوروبية متورطة بتعنيف المهاجرين

اتهمت جماعة حقوقية بارزة دول الاتحاد الأوروبي بقبول "عمليات رد ممنهجة وغير قانونية وعنيفة في كثير من الأحيان" من جانب قوات حرس الحدود الكرواتية لآلاف من طالبي اللجوء لمخيمات لاجئين سيئة وغير آمنة في البوسنة.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشنال" في تقرير صدر اليوم الأربعاء: إن "الحكومات الأوروبية لا تغض الطرف عن الاعتداءات العنيفة التي ترتكبها الشرطة الكرواتية فحسب، بل تمول نشاطاتها أيضا".

وقال التقرير إن الحكومات "بذلك تفاقم من أوضاع أزمة إنسانية متنامية على أطراف الاتحاد الأوروبي".

ولطالما نفت السلطات الكرواتية مثل تلك التقارير في الماضي.

ويعلق آلاف المهاجرين في البوسنة خلال سعيهم للتحرك قدما باتجاه أوروبا الغربية، ويسافر المهاجرون في الغالب بشكل غير قانوني بمساعدة مهربين.