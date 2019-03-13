تركيا تعتقل دنماركية لبنانية الأصل انضمت لداعش بسوريا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن قوات الأمن التركية اعتقلت، الأربعاء، دنماركية تنتمي إلى تنظيم داعش.

وقد ألقي القبض على المتطرفة التي تم التعريف بها بالأحرف إيه.إيه.إم خلال عملية للشرطة في مدينة بورصا شمال غرب تركيا.

وأضافت وكالة أنباء الأناضول أن الإنتربول قد أصدر مذكرة ضد هذه الدنماركية اللبنانية الأصل، والتي انضمت إلى تنظيم داعش خلال إقامة في سوريا.

ودخلت بطريقة غير قانونية إلى تركيا وعثر في حوزتها على جواز سفر مزور، كما أوضحت الوكالة.

وفي السنوات الأولى من النزاع في سوريا الذي بدأ في أذار/مارس 2011، كانت تركيا نقطة العبور الأساسية إلى سوريا، للأجانب ولا سيما الغربيون منهم الذين يرغبون في الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة.

وقد أغلقت أنقرة، التي اتهمها حلفاؤها فترة طويلة بالتغاضي عن عمليات المرور هذه، حدودها مع سوريا بعد هجمات على أراضيها، وزادت من اعتقال الدواعش الأجانب وإبعادهم وانضمت إلى التحالف الدولي ضد داعش.