مقتل 5 جنود أفغان بنيران أميركية "صديقة"

أفاد مسؤولون أفغان أن حادثة إطلاق نار "صديقة" وقعت في ولاية أوروزغان جنوب البلاد، شملت قوات أميركية وأفغانية وأدت إلى مقتل خمسة جنود أفغان.

لم يصدر تعليق حتى الآن من مسؤولي الجيش الأميركي في أفغانستان.

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أكد الكولونيل قيس مانغال، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الحادثة تنطوي على تبادل لإطلاق النار في أوروزغان، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وقال إن الأفغان لديهم "أنباء عن سوء تفاهم بين القوات الأميركية والقوات الأفغانية"، لكن التفاصيل الدقيقة لما حدث لم تُعرف بعد.

في الوقت نفسه، قال محمد كريم كريمي، نائب رئيس مجلس ولاية أوروزغان، إن القوات الأميركية نفذت عن طريق الخطأ غارة جوية على قاعدة أفغانية بالقرب من تارين كوت عاصمة الولاية، تلتها معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل خمسة أفغان. وأضاف أن 10 جنود أفغان أصيبوا بجروح.