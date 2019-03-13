"الطيران الأميركي": سنواصل السماح برحلات بوينغ 737 ماكس

أكّدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الثلاثاء أنّه "لا أساس" لوقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا ومقتل 157 كانوا على متنها.

وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، دانيل ايلويل، في بيان "حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة. كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء".

وكانت هيئة الطيران البريطانية أعلنت تعليق تشغيل طراز "737 ماكس 8" من طائرات #بيونغ، وهو الطراز الذي تحطمت منه طائرتان في غضون 5 أشهر الأولى للخطوط الإندونيسية والثانية للخطوط الإثيوبية قبل أيام. وكذلك حظرت كل من فرنسا وألمانيا تحليق هذا الطراز في مجالهما الجوي.

الإمارات والكويت وسلطنة عمان

وأوقفت الإمارات والكويت وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس على الرحلات المتجهة إلى مطاراتها أو منها عقب حادث تحطم طائرة من نفس الطراز لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأعلنت سنغافورة، الثلاثاء، أنها ستمنع استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في مجالها الجوي.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، في بيان، أنها "تعلق مؤقتاً عمليات كافة أشكال طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى سنغافورة في ضوء حادثتين قاتلتين لطائرات بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر".

وأعلنت أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 14:00 (06:00 غرينتش).

وقالت الهيئة إن "سيلك إير" الجناح الإقليمي لشركة الطيران السنغافورية تشغل 6 طائرات من طراز "بوينغ ماكس".

وأوضحت أنّ قرار "التعليق سيعاد النظر فيه حين تتوافر معلومات السلامة ذات الصلة".

إلى ذلك، ذكرت الخطوط الجوية الهندية أنها علقت تحليق طائراتها الخمس من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية.

وأضافت أنها لن تشغل أيا من هذه الطائرات و"تتواصل مع الشركة المصنعة".

ذكرت وكالة مراقبة جوية هندية أمس الاثنين أنها أمرت بمراجعة إجراءات السلامة الخاصة بالطائرات الخمس، كما أصدرت تعليمات سلامة إضافية خلال التحليق على متن الطائرة.

وتضمنت هذه التعليمات أن يكون لدى الطيار خبرة التحليق ألف ساعة في الأقل و500 ساعة لمساعده على متن الجيل الجديد من طائرات بوينغ 737. كما تمتلك شركة "سبايس جت" الجوية الهندية طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، لكن لم يتضح ما إذا كانت قررت وقف رحلاتها.

وتُعدّ طائرة "بوينغ 737 ماكس" من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطوراً. لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.

إجراء تعديلات

فللمرة الثانية في غضون أشهر، تتحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها، وذلك في حادث مأسوي يوم الأحد الماضي.

وأعلنت شركة الخطوط الإثيوبية مقتل الركاب الـ 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة الأحد. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا، بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وطلبت الصين، الاثنين، من شركات الطيران الداخلية، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، كما أعلنت شركة طيران غول البرازيلية، الاثنين، أنها أوقفت استخدام طائراتها من نفس الطراز.

فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الاثنين أن الولايات المتحدة ستفرض على شركة "بوينغ" إجراء تعديلات على طرازي "737 ماكس 8" و"737 ماكس 9" تشمل بخاصة البرمجيات ونظام تفادي سقوط الطائرة، غداة تحطم الطائرة الإثيوبية.