واشنطن لم تشر إلى غزة والجولان والضفة بـ"تحت الاحتلال"

غيرت وزارة الخارجية الأميركية وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان من التي "تحتلها إسرائيل" إلى التي"تسيطر عليها إسرائيل" في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.

ولم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال".

فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إنه لا تغيير في السياسة الأميركية بشأن وضع الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن كلمة "محتلة" لم تستخدم، لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية.