الإفراج عن نائب رئيس حزب الأمة السوداني.. مريم حرة

قررت محكمة سودانية، الأربعاء، الإفراج عن نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي.

وأوضح بيان للحزب أن "المهدي" تلقت حكمًا بالسجن أسبوعًا، الأحد، وقررت محكمة الاستئناف الإفراج عنها برفقة اثنين آخرين من أعضاء الحزب.

وأضاف البيان أن الحكم يعد ”نصرًا حققه المحامون المساندون لثورة الشعب.“.

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وكانت محكمة طوارئ قضت الأحد بسجن مريم وتغريمها، إثر اعتقالها على خلفية احتجاج أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غرب العاصمة.

وقال رئيس المكتب السياسي للحزب، محمد المهدي حسن، في حينه إن مريم، كانت ضمن 19 شخصاً اعتُقلوا أثناء مظاهرة أمام مقر الحزب في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

وقضت المحكمة كذلك بتغريم مريم 2000 جنيه سوداني (42 دولاراً) لمشاركتها في احتجاجات تدعو البشير إلى التنحي.

يذكر أنه في 25 فبراير/شباط الماضي، أصدر الرئيس عمر البشير 4 أوامر طوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ".