مقتل 31 متمرداً في أفغانستان بضربات جوية

أعلنت السلطات الأفغانية، الخميس، مقتل 31 إرهابيا يعتقد أن معظمهم مقاتلون في تنظيم القاعدة، بضربات جوية في جنوب شرق أفغانستان.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، فإن الضربات استهدفت ولاية غزنة في وقت متأخر، الأربعاء، وتحديدا "قاعدة" تابعة للإرهابيين.

وإذ أكدت أن الإرهابيين ينتمون جميعاً إلى تنظيم القاعدة، أوردت الوزارة أن الضربات نفذت "حين كان قاري عارف، أحد المتعاونين مع تنظيم (القاعدة) ينقل 31 إرهابياً بينهم 9 انتحاريين في سيارات عدة وتم القضاء عليهم".

وأوضح متحدث باسم حاكم غزنة هو محمد عارف نوري في بيان منفصل أن عدداً من المقاتلين الذين قتلوا ينتمون إلى شبكة حقاني التابعة لحركة طالبان.

ولم تحدد وزارة الدفاع الجهة التي نفذت الضربات. والقوات الأفغانية والأميركية فقط تملك القدرة على تنفيذ ضربات مماثلة في أفغانستان.

من جهته، نسب محمد عارف نوري الضربات إلى عسكريين أميركيين، من دون التمكن حتى الساعة من تأكيد ذلك.