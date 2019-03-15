التصعيد في غزة يرجئ احتجاجات "مسيرات العودة"

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة" في قطاع غزة إرجاء التظاهرات والمسيرات المقررة الجمعة، بعد الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إرجاء هذا التحرك الجاري على حدود قطاع غزة كل يوم جمعة منذ عام.

وقالت اللجنة، التي تضم حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع ومنظمات أهلية وغير حكومية، في بيان، إنه "في إطار مواكبة الهيئة التطورات والأحداث السياسية والميدانية وتقديراً للمصلحة العامة، قررت تأجيل فعالياتها المقررة هذا اليوم بشكل استثنائي".

وأكدت اللجنة أنها "تواصل استعداداتها لمليونية الأرض والعودة في الثلاثين من مارس الحالي"، الذي يصادف مرور عام على انطلاق مسيرات العودة التي تنظمها الهيئة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.

وبدأت احتجاجات "مسيرات العودة" في 30 مارس/آذار العام الماضي للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على قطاع غزة، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل 70 عاماً.

ورداً على سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة مساء الخميس باتجاه تل أبيب، شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية ضد مواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين وأضرار جسيمة في المواقع وفي عدد من المنازل، وفق مصدر أمني فلسطيني.

كما أطلقت فصائل في غزة عدداً من الصواريخ وقذائف الهاون فجراً باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ويأتي هذا التصعيد ليخرق تهدئة هشة تم التوصل إليها بوساطة مصرية وأممية في تشرين الثاني/نوفمبر في قطاع غزة.