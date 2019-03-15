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العاهل الأردني: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يوحدنا

المصدر: دبي ـ العربية.نت
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قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن "المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة".

وأضاف الملك عبدالله الثاني، عبر تويتر، أنه "توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء".

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل أردني وجرح 7 في #هجوم_نيوزيلندا_الإرهابي.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش خلال صلاة الجمعة إلى 49 قتيلاً على الأقل، وفق آخر تعداد أعلنته الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم التعرف على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.

كلمات دالّة

#هجوم نيوزيلندا الإرهابي

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