العاهل الأردني: هجوم نيوزيلندا الإرهابي يوحدنا

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن "المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة".

وأضاف الملك عبدالله الثاني، عبر تويتر، أنه "توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء".

المذبحة البشعة، التي استهدفت مصلين يؤدون عباداتهم آمنين في مسجدين بنيوزيلندا، هي جريمة إرهابية صادمة ومؤلمة توحدنا للاستمرار في محاربة التطرف والكراهية والإرهاب الذي لا دين له. الرحمة لأرواح الضحايا الأبرياء، والعزاء لأسرهم وأمتنا الإسلامية جمعاء — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 15, 2019

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية مقتل أردني وجرح 7 في #هجوم_نيوزيلندا_الإرهابي.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش خلال صلاة الجمعة إلى 49 قتيلاً على الأقل، وفق آخر تعداد أعلنته الشرطة في نيوزيلندا، فيما تم التعرف على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.