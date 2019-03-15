الملكة إليزابيث تعلّق على هجوم نيوزيلندا الإرهابي

قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، الجمعة، إنها شعرت "بحزن عميق بسبب الأحداث المروعة في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية".

وذكرت الملكة إليزابيث، وهي رأس الدولة في نيوزيلندا، "شعرت بحزن بالغ للأحداث المروعة في كرايستشيرش اليوم. نقدم أنا والأمير فيليب تعازينا لأسر وأصدقاء من فقدوا أرواحهم".



وأضافت "أود أيضاً أن أثني على خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للجرحى. قلبي ودعائي لكل أهل نيوزيلندا في هذا الوقت الصعب".

موضوع يهمك دانت الولايات المتحدة بقوة هجوم نيوزيلندا الذي وقع الجمعة، معتبرة أنه ينم عن "شر وكراهية".وقال الرئيس دونالد ترمب عبر... ترمب عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي: مذبحة مروّعة أميركا

وقتل مسلح واحد على الأقل 49 شخصاً وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة.

وبث الإرهابي، منفذ الهجوم، لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو بعد أن نشر بياناً يندد فيه بالمهاجرين.

ورفعت نيوزلندا درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى، بينما ألقت الشرطة القبض على أربعة، بينهم امرأة، لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة.

من جهتها، قالت رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن إن المذبحة التي وقعت في كرايستشيرش تمثل "عملاً غير عادي وغير مسبوق من أعمال العنف" وأقرت بأن العديد من المتضررين قد يكونون مهاجرين ولاجئين. بالإضافة إلى القتلى، قالت إن أكثر من 20 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة.

وأكدت أرديرن أنه "من الواضح أن هذا لا يمكن وصفه الآن إلا بأنه هجوم إرهابي".