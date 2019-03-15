دماء في مسجد بنيوزيلندا..والمهاجم يبث جريمته على فيسبوك

شهد مسجد النور في مدينة كرايست تشورش في نيوزيلندا، الجمعة، جريمة مروعة، إذ أقدم مسلح على فتح النار على المصلين في المسجد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وبث المسلح الذي ثبَّت كاميرا على رأسه مشاهد القتل على فيسبوك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهر الفيديو المسلح وهو يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من الأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط عشرات القتلى والجرحى، ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى العديد من أشخاص على الأرض مضرجين بدمائهم.

ونقلت قناة "وان نيوز" التلفزيونية عن شاهد عيان قوله إنه رأى ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى. في حين نقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد آخر قوله إنه رأى "دماء في كل مكان".

كما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية صورة مرجحة للمشتبه به، وأشارت إلى أنه صور جريمته، عبر كاميرا مثبتة على خوذة كان يعتمرها، وبثها على فيسبوك.