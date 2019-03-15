مقتل فلسطيني وأردنيين بهجوم نيوزيلندا وإصابة آخرين

قُتل أردنيان وفلسطيني وأصيب سعوديان وعدد من الأردنيين والفلسطينيين في الهجوم الإرهابي، الذي وقع صباح اليوم الجمعة في نيوزيلندا والذي أدى لمقتل حوالي 40 شخصاً وجرح العشرات.

وقد أعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا إصابة اثنين من رعاياها بجروح في الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

موضوع يهمك أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، متطرف يميني... أستراليا: منفذ أحد هجومي نيوزيلندا من مواطنينا العرب و العالم

وقالت السفارة في بيان على صفحتها في "تويتر" إنها تلقت معلومات عن وجود مواطنين مصابين في المستشفى، "وتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في المستشفى ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتهما، علماً أن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزيلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهما". وأرفقت السفارة بالبيان رقماً هاتفياً للطوارئ.

وقد تعرض مسجدان في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لهجوم بالأسلحة النارية، أسفر عن مقتل حوالي 40 شخصا وجرح العشرات.

في سياق متصل، دانت الحكومة الأردنية الجمعة "المذبحة الإرهابيّة" في نيوزيلندا. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات "موقف الأردن الرافض للإرهاب والاعتداء على الآمنين ودور العبادة، والاستهداف الغاشم والمتكرر للأبرياء الذي يعد من أبشع صور الإرهاب".

وأضافت غنيمات وهي أيضا الناطقة الرسمية باسم الحكومة أن "الحوادث الإرهابية البشعة تتطلب العمل وفق منهج تشاركي دولي تتضافر من خلاله الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً وفكرياً".

من جهتها، دانت وزارة الخارجية في بيان "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة مواطنين أردنيين وإصابة ما بين الـ5 إلى 8 آخرين بجروح في الحادث الإرهابي. وأشارت الخارجية إلى أنها تتابع لحصر الأعداد.

بدوره، أعلن سفير دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، عن وجود معلومات أولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين. وأفاد السفير غير المقيم في نيوزيلندا في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن الجالية الفلسطينية أبلغته بموت مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين، موضحاً أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية.

ولفت عبد الهادي إلى أن عددا من أبناء الجالية الفلسطينية يقطنون في مدينة كرايست تشيرتش، والتي شهدت الهجومين الإرهابيين صباح الجمعة.

وتشير الأنباء لوجود 3 مصابين عراقيين بالهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا.