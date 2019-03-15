فلسطيني "أسس المسجد" أصيب بهجوم نيوزيلندا الإرهابي

أعلن سفير دولة فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، عن وجود معلومات أولية تشير إلى وفاة وإصابة عدد من الفلسطينيين في الهجومين الإرهابيين على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا.

بعض المصابين بجروح خطرة في العملية الإرهابية هما الدكتور محمد عليان وابنه، وهما ينحدران من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وقال أقارب المصابين إنهم أبلغوا أن الدكتور عليان ونجله مصابان بجروح خطرة وخضعا لعمليات جراحية.

موضوع يهمك يعرف مسجد النور بكريستشيرش، بنيوزيلندا، الذي وقع فيه الهجوم الإرهابي وأودى بحياة عشرات المصلين الجمعة بأنه أحد أهم... صور وقصة المسجد الذي وقع فيه هجوم نيوزيلندا الإرهابي العرب و العالم

ويظهر من خلال البحث أن الدكتور عليان يمتلك مؤسسة تعليمية في نيوزيلندا، وقد عاش في عدة دول منها الكويت والولايات المتحدة، وهو عضو في اتحاد المسلمين في مقاطعة كانتر بري الأسترالية، ووفق أقارب عليان، فهو من أسس مسجد النور في مدينة كرايست تشيرتش، حيث قام بشرائه سابقاً وتحويله إلى مسجد.

ناشطون فلسطينيون تداولوا صورة لفلسطيني آخر، وهو السيد شحادة نصاصرة والذي ينحدر من قرية بيت فوريك قرب نابلس.

"العربية.نت" اتصلت بابن أخته عماد حنني، الذي قال إن إصابة خاله السيد شحادة متوسطة وهو أيضاً خضع لعملية جراحية.

ومن بين المصابين الفلسطينيين أيضاً، الشاب وسيم ضراغمة، وينحدر من بلدة طوباس شمال الضفة الغربية، وقد نشر ذوو الضحية صوراً له ومعلومات تفيد بإصابة وسيم وطفله بشكل خطير أيضاً، في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد النور ومسجداً آخر في نيوزيلندا.