كوريا الشمالية: ندرس تعليق المحادثات النووية مع أميركا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، الجمعة، أن بلادها تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، وفق وكالة تاس الروسية للأنباء.



وذكرت الوكالة أن تشوي سون هوي تحدثت في مؤتمر صحافي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ.



ومن المقرر أن يعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، موقفه رسمياً فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

وعقد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وزعيم كوريا الشمالية، ثاني اجتماع لهما الشهر الماضي لمناقشة مطالب واشنطن بأن تفكك بيونغ يانغ برنامجها النووي، مقابل ضمانات أمنية ورفع العقوبات. لكن المحادثات التي جرت في فيتنام انهارت وانتهت دون اتفاق رغم أن الزعيمين افترقا بشكل ودي.

من جهته، قال مستشار خاص لرئيس كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنه يتعين على الولايات المتحدة العمل على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بالتدريج لأن استراتيجية "كل شيء أو لا شيء" لن تساعد على كسر الجمود في المحادثات.

واعتبر مون تشونغ أن الجانبين يتحملان مسؤولية انهيار المحادثات، لكن الولايات المتحدة شددت موقفها فجأة على ما يبدو ودعت إلى نزع السلاح النووي كلياً من كوريا الشمالية، رغم تلميحات سابقة بأنها قد توافق على أسلوب تدريجي.