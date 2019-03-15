هجوم نيوزيلندا الإرهابي..أوروبا تشدد الأمن بدور العبادة

أدانت دول أوروبا هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة "كرايست تشيرش" جنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. كما شددت إجراءات الأمن على أماكن العبادة.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين المسلحين على المسجدين إلى 49 قتيلاً على الأقل، و48 جريحاً، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا، مشيرة إلى توجيه تهمة القتل إلى رجل.

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وقال مفوض الشرطة في البلاد، مايك بوش: "وجهت تهمة القتل إلى رجل في أواخر العشرينات من عمره، ومن المفترض أن يمثل أمام محكمة كرايست تشيرش غداً صباحاً".

يذكر أن 41 ضحية من القتلى وقعوا في أحد المسجدين و8 آخرين بالمسجد الثاني.

وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أن الشرطة ألقت القبض على أربعة (3 رجال وامرأة) لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة، مضيفة أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى.