4 مصريين بين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أعلنت وزارة الهجرة المصرية وجود 4 مصريين بين ضحايا هجوم مسجد النور بنيوزيلندا الإرهابي، والذي وقع الجمعة وأسفر عن مقتل 50 شخصاً.

وتلقت وزارة الهجرة بلاغاً من أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا تفيد بوفاته في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح الجمعة في مسجدين.

وتواصلت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بأسرة المواطن المصري لتقديم واجب العزاء، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفى إلى أن 4 مصريين لقوا مصرعهم خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين، ستقوم الوزارة بشحن الجثامين فوراً إلى مصر.

من جانبه يتابع السفير طارق الوسيمي، سفير مصر لدى نيوزيلندا، حالة المصريين المقيمين هناك.

‏‎وأكد الوسيمي على متابعة السفارة للموقف، وإرساله طلبا رسميا للخارجية النيوزيلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين.

إلى ذلك نشر الصليب الأحمر النيوزيلندي، قائمة بأسماء مفقودين على موقعه الإلكتروني، وكان بينهما ثلاثة مصريين.

ووفقا لقائمة الصليب الأحمر فإن المصريين الثلاثة المفقودين هم أشرف مرسي غير معروف عمره، وإبراهيم سيد محمد، 44 عامًا، وأسامة أبو كويك، 37 عامًا.