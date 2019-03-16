حماس تختطف مدير الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة من منزله

اختطفت حركة حماس رأفت القدرة، مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون بقطاع غزة، من منزله وذلك بحسب ما أعلن تلفزيون فلسطين مساء السبت.

فيما قالت حركة فتح إن حماس بدأت بفرض إقامة جبرية على عدد من كوادر وقادة الحركة بقطاع غزة.

ودانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، اختطاف حركة حماس مدير عام الهيئة العامة في المحافظات الجنوبية رأفت القدرة من منزله في غزة، واصفة الجريمة بأنها "عمل من أعمال العصابات المنظمة وتجاوز لكل الخطوط الحمر".

وطالبت الهيئة في بيان لها، مساء السبت، بالإفراج الفوري عن القدرة وعن كل المعتقلين وتحديداً الصحافيين، مؤكدة أنها ستتابع هذا الموضوع على كل المستويات الداخلية والخارجية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن حركة حماس لم تكتفِ بكل الجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية في القطاع من قتل واختطاف وقمع للحريات العامة وللصحافيين ولمنظمات حقوق الإنسان، بل وصل بها الأمر إلى ارتكاب هذه الجريمة التي لن نمر عليها مرور الكرام.

وطالبت الهيئة، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية والنقابات والاتحادات ذات الصلة بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ولمحاكمة مرتكبيها الذين يتسترون تارة بالدين وتارة بالمقاومة.