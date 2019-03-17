إدانة أممية لحماس: قمعت تظاهرات غزة السلمية

دان مبعوث للأمم المتحدة، الأحد، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، واتهم القوات الأمنية التابعة لها بقمع الاحتجاجات السلمية بعنف في القطاع.

ومنذ الخميس، تظاهر مئات الفلسطينيين في عدة مواقع في القطاع احتجاجاً على غلاء المعيشة.

واستخدمت القوات الأمنية، التابعة لحماس، العنف لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العشرات، وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، وفق منظمات حقوقية.

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وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان "أدين بشدة حملة الاعتقالات والعنف التي استخدمتها قوات الأمن التابعة لحركة حماس ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال، في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف "أشعر بالقلق بشكل خاص من الضرب الوحشي للصحافيين والموظفين في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل".

وأشار إلى أن "أهالي غزة الذين طالت معاناتهم احتجوا على الوضع الاقتصادي المؤلم وطالبوا بتحسين نوعية الحياة في القطاع. هذا حقهم في الاحتجاج بدون خوف من الانتقام".