إقفال مطار في نيوزيلندا بعد العثور على "طرد مشبوه"

قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأحد، إن مطار مدينة دانيدن أغلق بعد بلاغ عن طرد مشبوه.



وذكرت الشرطة في بيان أنها موجودة في المطار، وتم نشر فرق متخصصة لتحديد طبيعة العبوة.

موضوع يهمك كشفت فاطمة محمد الأنصاري، والدة السعودي، أصيل الأنصاري، الذي أصيب في حادث الهجوم الإرهابي وقت أداء صلاة الجمعة على... أم السعودي الناجي من هجوم نيوزيلندا تروي تفاصيل الصدمة السعودية

جاء ذلك بعدما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الأحد، أن مكتبها تلقى الجمعة، قبل تسع دقائق من بداية الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشرش، "بياناً" من المسلح، الذي أقدم على قتل 50 شخصاً.

وأوضحت أرديرن لصحافيين: "كنت واحدة من أكثر من 30 متلقياً للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء".

كما أشارت إلى أن البيان "لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة"، مضيفةً أنه تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.

هذا وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا، مايك بوش، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشرش إلى 50 قتيلاً وعدد مصابي الهجوم بلغ 50 بينهم حالتان حرجتان، مؤكداً اعتقال شخص واحد فقط على ذمة التحقيق في مجزرة المسجدين.