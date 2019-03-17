صندوقا "الإثيوبية" يؤكدان الفرضية.. بوينغ مشتبهة!

أعلنت وزيرة النقل الإثيوبية، الأحد، أن معطيات الصندوقين الأسودين للطائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت في العاشر من آذار/مارس شرق أديس أبابا، أظهرت وجود "تشابه واضح" مع تحطم طائرة من الطراز نفسه في تشرين الأول/أكتوبر لشركة "ليون إير" الإندونيسية.

وقالت الوزيرة داغماويت موجيس في مؤتمر صحافي "خلال تحليل معطيات الصندوق الذي يحوي بيانات الرحلة، لوحظ تشابه واضح بين الرحلة 302 للخطوط الإثيوبية والرحلة 610 لليون إير"، موضحة أن التقرير الأولي عن أسباب تحطم الطائرة الإثيوبية سيصدر خلال ثلاثين يوماً.

موضوع يهمك قال مصدر اطلع على تسجيلات المراقبة الجوية إن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة سجلت سرعة كبيرة غير معتادة، فور... تسجيلات المراقبة تكشف تفاصيل مأساة الطائرة الإثيوبية العرب و العالم

وتحطّمت الرحلة 302 في حقل في جنوب شرق أديس أبابا بعد دقائق من إقلاعها إلى نيروبي ما أدى إلى مصرع 157 شخصاً كانوا على متنها وحظر استخدام طراز بوينغ 737 ماكس 8 عالمياً.

وحتى قبل كشف بيانات الصندوق الأسود، وجدت دول وشركات تشابهاً بين تحطّم الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية وطالبت بإخراج هذا الطراز من الخدمة.

وتفيد تقارير بأن مسار الطائرتين أظهر ارتفاعاً وهبوطاً حادين بشكل متكرر وغير منتظم وتقلّبا في سرعة التحليق قبل تحطّمهما بعد دقائق من إقلاعهما.

ودارت تساؤلات حول نظام آلي لمنع السقوط خلال التحليق (إم سي إيه إس)، تم إدخاله على طراز 737 ماكس 8، مصمم لتوجيه مقدّمة الطائرة نزولاً في حال كانت تواجه خطر السقوط.

وبحسب تسجيلات بيانات الرحلة فإن طيارَي "ليون إير" واجها صعوبات في السيطرة على الطائرة بسبب نظام "ام سي ايه اس" الذي أنزل مراراً مقدّمة الطائرة بعد الإقلاع.

وتم تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى مكتب التحقيق والتحليل الفرنسي المتخصص في سلامة الطيران، الذي يعمل مع محقّقين أميركيين وإثيوبيين لتحديد السبب الذي أدى إلى سقوط الطائرة.