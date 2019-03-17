فقدان 100 عنصر من الأمن الأفغاني بعد معركة مع طالبان

قال مسؤولون أفغان إن حوالي 100 جندي فروا من مواقعهم، وحاولوا عبور الحدود إلى تركمانستان المجاورة خلال معركة استمرت أسبوعًا مع طالبان، في أحدث نكسة لقوات الأمن التي تعرضت للضرب في البلاد.

قال محمد ناصر نزاري، عضو مجلس ولاية بادغيس غرب البلاد، الأحد، إنه لم يُسمح للجنود بعبور الحدود ولا يزال مصيرهم مجهولاً. نشرت طالبان صوراً لجنود أسرى على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال جمشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن 16 جنديا قتلوا خلال المعركة المستمرة، التي نفذ فيها الجيش عدة غارات جوية، وقام بإرسال تعزيزات.

وقال إن عدداً من الجنود حاولوا الفرار، بدون تقديم رقم محدد.

هذا وتسيطر طالبان بشكل فعال على ما يقرب من نصف البلاد، وتهاجم قوات الأمن الأفغانية بشكل يومي.