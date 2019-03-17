فيديو مؤثر.. حماس تعتدي على طفل بالضرب "بكاء وكدمات"

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً لطفل فلسطيني، يبكي وقد بدت عليه آثار كدمات، وهو يشكو اعتداء عناصر من حركة حماس عليه أثناء مشاركته في احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية في غزة، احتجاجاً على قيام الحركة بزيادة الضرائب.

ويظهر الفيديو الطفل بين عدد من أهله، وهو يبكي ويشرح حادث الاعتداء عليه من قبل عناصر حماس، ويظهر صوت شخص يحاول تهدئه الطفل والتخفيف عنه.

ولم يتمالك الطفل نفسه وانهمر في البكاء.

ويشهد قطاع غزة حالة توتر كبيرة، بعد قمع حركة "حماس" لحراك شبابي، احتجاجاً على قيام حركة حماس بزيادة الضرائب، الأمر الذي جعل الحياة أكثر صعوبة في القطاع المحاصر.

من جانبها دعت فصائل وقوى فلسطينية الجهات المسؤولة في قطاع غزة لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدّرة.

ودعت الفصائل أيضا لتحديد سقف أسعار الخضراوات المُصدّرة في السوق المحلي، ووقف حملات الجباية، والمرور، والترخيص ، وغيرها، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد في غزة.

وقالت الفصائل: "إنه باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته ندعو في القوى الإخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة، واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة، لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها".

ودعت كذلك، لمحاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين، كما دعت حركة حماس للاعتذار عن هذه المسلكيات والاعتداءات.

وأعلنت الفصائل، عن تأييدها ودعمها للشباب الفلسطيني.