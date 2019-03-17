مفتشة الشرطة بكبرى مدن نيوزيلندا مسلمة اسمها نائلة حسن

نائلة حسن، مدير الشرطة في Aucland المعروفة بكبرى مدن نيوزيلندا، وفيها يقيم أكثر من ربع سكان البلاد البالغين 5 ملايين، فاجأت العالم حين كانت تلقي كلمة أمس السبت في تأبين ضحايا المجزرة، بالإعلان أنها مسلمة، بل بدأت كلمتها بتحية الإسلام وبالحمد لله والصلاة على رسوله الكريم، وقالت إنها فخورة بإسلامها، وإن المجزرة التي ارتكبها إرهابي أسترالي وذهب ضحيتها 50 من المصلين يوم الجمعة الماضي صدمتها وهزت مشاعرها.

بكت نائلة حسن، حين كانت تتحدث بصوت متهدج عن ضحايا العمل الإرهابي، وقالت في الكلمة التي ألقتها في ساحة بوسط أوكلاند، إن الحادث الأليم وما خلفه من مصابين وشهداء أصابها بحزن كبير، كما طمأنت المسلمين في نيوزيلندا، وذكرت أنها صاحبة أعلى رتبة في الشرطة يصل إليها ضابط مسلم فيها، مضيفة: "أنا فخورة بكوني مسلمة وقائدة في شرطة نيوزيلندا (..) ما أقوله رسالة تحذير وتأكيد على أمن وسلامة إخواننا وأخواتنا ومجتمعاتنا في جميع أنحاء نيوزيلندا"، وفق تعبيرها أمام محتشدين كانوا بالآلاف.

قالت نائلة حسن أيضا: "أعلم أنَّ هذا وقت محزن للغاية لمجتمعنا المسلم خصوصاً، ولكل فرد في مجتمعاتنا. لكني أريد أن أطمئن الجميع بأننا نبذل كل ما في وسعنا لضمان معاملة ضحايا هذا الهجوم الوحشي بأقصى درجات التقدير والاحترام"، على حد ما تنقل "العربية.نت" ما بثت الوكالات من كلمتها، إلى جانب عرضها للفيديو المرفق، وفيه نجدها محاطة بمسؤولين في شرطة أكلاند، كما بقيّمين على مؤسسات وجمعيات إسلامية في نيوزيلندا إجمالا.

أجمل ذكرى مع محمد علي كلاي

والمعلومات قليلة عن نائلة حسن، المولودة في 1968 بأوكلاند، والمهم في الموجود "أونلاين" منها، أنها قالت لموقع Stuff الإخباري النيوزيلندي في يونيو الماضي، عن احتفاظها بإسلامها لنفسها طوال 20 سنة من عملها في الشرطة، ولم تذكره لأحد، لا لشيء بل لأن أحدا لم يسألها عن ديانتها.

كما المعروف عن نائلة حسن، أنها بطلة رياضية أولمبية، تمكنت في إحدى المرات من تسلق جبال هيملايا والوصول إلى قمة إفيرست الأعلى فيها. وهي من أب باكستاني اسمه "ناسا"وأم بريطانية اسمها جوزيفين، تعارفا في جامعة بإنجلترا كانا يدرسان فيها، ولأن والد جوزيفين كان يملك مزرعة لتربية الخنازير، فقد عارض زواجها من باكستاني مسلم، ربما خشية أن يغلق زوجها المزرعة حين ترثها ابنته، إلا أن الزواج كان أهم من الخنازير للحبيبين، لذلك تحقق وأثمر بعد هجرة الزوجين إلى نيوزيلندا عن ولادة 3 أطفال جميهم إناث: روكشانا ونائلة وسمينا.



وأكثر ما يسعد نائلة حسن، المتزوجة من نيوزيلندي اتفقت معه على عدم إنجاب أبناء، هي ذكرى عاشتها حين كانت طفلة بأوائل السبعينيات، وزار الملاكم الراحل محمد علي كلاي نيوزيلندا، وكان والدها صديقه الشخصي، فالتقط الجميع صورة، تنشرها "العربية.نت" أعلاه، يبدو فيها الملاكم وهو يحتضن شقيقتيها، أما هي فيحضنها والدها، وفي صورة غيرها تقف وحيدة مع الملاكم.