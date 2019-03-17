مقتل جندي إسرائيلي بعملية طعن وإطلاق نار في الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أن "فلسطينياً قتل جندياً إسرائيلياً" قرب مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، وأصاب اثنين آخرين بجروح.

وقال الناطق باسم الجيش "إن إسرائيلياً قتل في هذا الهجوم"، في حين أفاد مسعفون أنهم عالجوا "إسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة في الهجوم" الذي وقع قرب مستوطنة أرئيل جنوب غرب نابلس.

وأوضح المتحدث جوناثان كونريكوس "أن الهجوم بدأ عندما هاجم المنفذ جندياً بسكين واختطف سلاحه عند مفترق مستوطنة أرئيل جنوب غربي نابلس"، على مقربة من قرية بروقين الفلسطينية.

وذكر المتحدث، من دون تقديم تفاصيل، أن الفلسطيني تمكن من السيطرة على سيارة انتقل بها إلى قرية بروقين القريبة بعد أن أصاب إسرائيليين آخرين بجروح خطيرة.



إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن حماس "تتحمل المسؤولية عن كل هجوم ينطلق من قطاع غزة، سواء كان متعمداً أو عن طريق الخطأ. ولهذا السبب قمنا بتوجيه مئة ضربة موجعة لحركة حماس"، في إشارة إلى الغارات التي شنها الاحتلال رداً على صاروخين قال إنهما أطلقا من القطاع الفلسطيني المحاصر.