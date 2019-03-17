عشرات القتلى والجرحى في سيول إندونيسيا.. وآلاف المشردين

قتل ما لا يقل عن 58 شخصاً في سيول وانهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة بإقليم بابوا أقصى شرق إندونيسيا، كما أصيب العشرات وتشرد أكثر من أربعة آلاف شخص، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

ويجري البحث عن المزيد من الضحايا في بلدة سينتاني، التي وقعت فيها السيول في ساعة متأخرة الليلة الماضية.

من جهته، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، في إفادة مقتضبة، إن 51 شخصاً قتلوا وأصيب 74 في البلدة.

كما أشار نوجروهو إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية بمدينة جايابورا عاصمة الإقليم، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

كذلك لفت إلى أن سلطات مكافحة الكوارث في إندونيسيا حذرت الحكومات المحلية من السيول بسبب إزالة الغابات في الجبال المحيطة بالبلدة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش في بابوا، محمد أيدي، إن جنوداً انتشلوا رضيعاً يبلغ من العمر خمسة أشهر من تحت أنقاض منزل أسرته ونقلته إلى المستشفى، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن يرتفع عدد الضحايا لأن عملية الإجلاء ما زالت جارية ولم يتم الوصول لكل المناطق المتضررة.

وأوضح أيدي أن هناك نحو 4150 شخصاً في ستة مراكز إيواء.

ولحقت أضرار بمئات المنازل وثلاثة جسور وطائرة من طراز توين أوتر كانت متوقفة في مطار تضرر بفعل السيول. ولا يزال مطار سينتاني في إقليم بابوا مفتوحاً.

وأظهرت لقطات تلفزيونية كميات من الطمي وجذوعاً كبيرة على الطرق الرئيسية في سينتاني بعد انحسار مياه السيول.