نيوزيلندا: تلقينا "بيان" المسلح قبل 9 دقائق من الهجوم

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الأحد، أن مكتبها تلقى الجمعة، قبل تسع دقائق من بداية الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشرش، "بياناً" من المسلح، الذي أقدم على قتل 50 شخصاً.

وأوضحت أرديرن لصحافيين: "كنت واحدة من أكثر من 30 متلقياً للبيان الذي أُرسِل قبل تسع دقائق من حصول الاعتداء".

كما أشارت إلى أن البيان "لم يتضمن أي موقع أو تفاصيل محددة"، مضيفةً أنه تم إرساله إلى أجهزة الأمن خلال أقل من دقيقتين بعد استلامه.

وقالت رئيسة الوزراء إنها قرأت "عناصر" من هذا "البيان" المكون من 74 صفحة والذي برر فيه المسلح أسباب المجزرة التي ارتكبها.

كذلك اعتبرت أن "وجود بيان إيديولوجي لوجهات النظر المتطرفة هو بالطبع أمر مقلق للغاية".

وتتراوح أعمار المصلين الذين قُتلوا في الهجوم الإرهابي بين 3 و77 عاماً، وفقاً للائحة غير نهائية للضحايا وضعتها عائلاتهم.

ولم تُعلن السلطات رسمياً حتى الآن هويات الضحايا.

وتضم هذه اللائحة أسماء 44 رجلاً وأربع نساء.

وقالت أرديرن إن هذه اللائحة "غير رسمية" وستبقى كذلك إلى حين "الانتهاء من تحديد الهويات" بشكل رسمي.