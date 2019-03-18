أستراليا تبحث عن ضالعين بهجوم المسجد..وأسرة المجرم أيضا

أعلنت الشرطة الأسترالية الاثنين أنها نفذت عمليتي تفتيش في بلدتين في ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بالتحقيقات في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وذكرت أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الاثنين (2130 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) قامت فرقة نيو ساوث ويلز المشتركة لمكافحة الإرهاب بعملية تفتيش لمنزل في بلدة ساندي بيتش قرب كوف هاربور، وبعد قليل جرت عملية أخرى بمنزل في لورنس قرب ماكلين.

موضوع يهمك أصقل التعاطف الذي أظهرته رئيسة وزراء #نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في أعقاب هجوم كرايس تشيرش الإرهابي الذي وقع الجمعة، وأدى... ما لا تذكرونه عن رئيسة وزراء نيوزيلندا.. "هذه الصورة" الأخيرة

كما قالت الشرطة الاتحادية وشرطة نيو ساوث ويلز في بيان مشترك "الهدف الأساسي للعمليات هو الحصول بشكل رسمي على مواد ربما تساعد شرطة نيوزيلندا في تحقيقها الجاري". وأضافتا أن أسرة الرجل الأسترالي الذي تم القبض عليه في كرايست تشيرش تساعد الشرطة.

يذكر أن مرتكب الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 50 شخصاً كانوا يصلون في مسجد النور، يدعى برينتون تارنت، أسترالي الجنسية، ويبلغ من العمر 28 عاماً، وقد تم إلقاء القبض عليه بعد ساعات من المجزرة التي ارتكبها، من قبل الشرطة في نيوزيلندا.