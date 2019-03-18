أميركا تحقق بتصديق إدارة الطيران على بوينغ 737 ماكس

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزارة النقل الأميركية تحقق في تصديق إدارة الطيران الاتحادية على طائرات بوينغ من الطراز 737 ماكس.

وأضافت الصحيفة يوم الأحد أن تحقيق وزارة النقل بدأ في أعقاب حادثة طائرة شركة ليون إير في أكتوبر/تشرين الأول والذي أودى بحياة 189 شخصا، ويجريه المفتش العام بالوزارة الذي أمر مكتبين في إدارة الطيران الاتحادية بتأمين ملفات كمبيوتر.

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ولم ترد بوينغ حتى الآن على طلب للتعليق. كما امتنعت الإدارة عن التعليق.

وقال مصدران في الحكومة إنه لن يكون مفاجئا أن يحقق المفتش العام بوزارة النقل في قضية كبيرة تتعلق بالسلامة، لكن لم يتسن لهما تأكيد التقرير.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي أن التحقيق يركز على نظام منع التوقف المفاجئ.

وأضافت أن السلطات تبحث ما إذا كان النظام قد لعب دورا في حادث طائرة ليون إير وحادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس/آذار والذي أودى بحياة 157 شخصا.

وقال التقرير إن وزارة النقل تسعى لتحديد ما إذا كانت إدارة الطيران الاتحادية قد اعتمدت على معايير التصميم والتحليلات المناسبة في التصديق بالموافقة على ذلك النظام.