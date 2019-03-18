هولندا.. اعتقال التركي "مروع الترام" في أوتريخت

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الاثنين، اعتقال المشتبه بإطلاق النار في مدينة أوتريخت. وقالت هيئة الإذاعة الهولندية إن الشرطة اعتقلت رجلا تركيا يشتبه بإطلاقه النار وقتل ثلاثة أشخاص.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في المدينة بعد اعتقال المشتبه به.

وكان المشتبه به أطلق النار، صباح الاثنين، في محطة للترام في مدينة أوتريخت الهولندية، ولاذ بالفرار. وقتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون في إطلاق النار، حسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة، مضيفاً أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وقال رئيس البلدية جان فان زانين في فيديو على "تويتر" في حينه: في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار على ترام في "منطقة ساعة 24 أكتوبر" بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح الاثنين.

وحذرت الشرطة الهولندية من رجل تركي المولد، عمره 37 عاماً ويدعى غوكمان تانيس مشتبه به في الاعتداء، وعرضت صورة له من كاميرا الترام.