الضفة الغربية.. وفاة مستوطن أصيب بنيران مهاجم فلسطيني

أعلنت عائلة المستوطن أحاد إيتنغر (47 عاما) أنه توفي، الاثنين، غداة إصابته بجروح خطيرة إثر هجوم نفذه فلسطيني أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر عند مفترق مستوطنة ارييل في الضفة الغربية المحتلة.

وأحاد إيتنغر هو حاخام من مستوطنة إيلي في الضفة الغربية المحتلة، وتوفي في مستشفىى بينلسون بالقرب من تل ابيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، في بيان "إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم قام به فلسطيني واستخدم فيه سلاحا ناريا وسلاحا أبيض عند مفترق مستوطنة ارييل" بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح الناطق العسكري "إن الهجوم بدأ عندما هاجم الفلسطيني جنديا وطعنه بسكين وأخذ سلاحه عند مفترق مستوطنة أرييل" جنوب غربي نابلس.

وتابع البيان أن "جنديا آخر أصيب إصابة خطرة عندما أطلق عليه المهاجم الفلسطيني النار بالقرب من مفرق غيتاي افيشار على مقربة من قريتي بروقين وبرقة الفلسطينيتين، وتم نقله إلى المستشفى".