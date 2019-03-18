الفيضانات تقتل المزيد في إندونيسيا.. والحصيلة 77 ضحية

ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا شرق إندونيسيا إلى 77 قتيلا، حيث أكدت إدارة الكوارث في إندونيسيا، أن الفيضانات تسببت أيضا بإصابة أكثر من 80 شخصا، فيما لايزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وهو ما يعني احتمالية ارتفاع حصيلة الضحايا.

كما أدت الفيضانات إلى تشريد أكثر من 4 آلاف شخص.

بلدة سينتاني .. الأكثر تضرراً

تستمر عمليات البحث عن ضحايا ومفقودين، خاصة في بلدة سينتاني التي تعد الأكثر تضررا، والتي كان لها النصيب الأكبر من عدد الضحايا، حيث سقط فيها 51 قتيلا على الأقل حتى الآن.

وقد ضربت الفيضانات إقليم بابوا عقب أمطار غزيرة شهدتها مناطق في شرق إندونيسيا، تسببت بانهيارات أرضية وانزلاقات في التربة جرفت المنازل والممتلكات، وأدت أيضا إلى إتلاف جسرين وإغلاق عدد من الطرق وانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق.