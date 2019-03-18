بالصور.. تعرف على ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

بلغ عدد ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا 50 قتيلًا، من جنسيات متنوعة بحسب ما نشرت صحف نيوزيلندية، وهنا قائمة بأسماء الضحايا والتعريف بهم:

1 - محسن محمد الحربي (63 عامًا) – سعودي، اشتهر بصورته الشهيرة وهو يرفع أصبع السبابة أثناء نقله إلى المستشفى، وقد توفي متأثرا بجراحه.

2 - عطا عليان (33 عامًا) - فلسطيني الأصل من مواليد الكويت، كان حارسًا لمنتخب نيوزيلندا لكرة الصالات، ونعاه الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقد أصبح أبًا مؤخرًا حيث أنجب ابنته آية، وعضو بارز في صناعة التكنولوجيا في كريست تشيرش.

3 - أسامة عدنان أبو كويك (37 عامًا) - فلسطيني من غزة، كان في طريقه إلى الحصول على الجنسية النيوزيلندية، قبل أن يموت في مسجد النور.

4 - علي المدني (65 عامًا) – إماراتي، مهندس متقاعد هاجر وزوجته إلى نيوزيلندا عام 1998 وقد وصفته ابنته مها بأنه كان قويًا ولديه ولدان، تعمل مها مصممة جرافيك في كرايست شيرش.

5 - حسين العمري (35 عامًا) – عراقي مواليد أبوظبي، كان منتظمًا على مسجد النور حيث قتل، انتقلت عائلته إلى الإمارات قبل 22 عامًا، وكان يعمل في مجال السفر. والدته جنة عدنان عزت فنانة خط عربي، وصفته بأنه كان ممتلئًا بالحيوية والنشاط.

6 - خالد الحاج مصطفى (45 عامًا) – سوري من ريف دمشق، وصل إلى نيوزيلندا قبل سبعة أشهر فقط من سوريا مع عائلته، وله ابنه حمزة (16 سنة) الذي قتل أيضًا. وقد أعلن علي عقيل المتحدث باسم الجمعية السورية للتضامن بنيوزيلندا أنه قتل في مسجد النور.

7 - كامل درويش (38 عامًا) – أردني، هاجر إلى نيوزيلندا منذ حوالي ستة أشهر وعمل في مزرعة ألبان في أشبورتون، كما قال أخوه الأكبر. لا تزال زوجة كامل وأطفاله الثلاثة في الأردن وقد تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة للانتقال إلى نيوزيلندا. قال زهير درويش إنه كان في نيوزيلندا منذ عام 2007 وأقنع شقيقه الأصغر بالانضمام إليه لأنه كان مكانًا آمنًا لتربية الأسرة. نادرًا ما جاء إلى مسجد النور وكان "متحمسًا جدًا" للصلاة هناك يوم الجمعة.

8 - عبدالفتاح قاسم (60 عامًا) – فلسطيني من الضفة العربية في الأصل، وكان سكرتير الرابطة الإسلامية لكانتربيري في السابق وقد قتل في مسجد النور.

9 - أشرف المرسي – مصر، وقد نجت زوجته وطفلاه الصغيران بأعجوبة، حيث استطاعت الهروب من مصلى السيدات أثناء هجوم الإرهابي على مصلى الرجال. كان أشرف قد هاجر وزوجته سهام قبل 15 عامًا إلى نيوزيلندا بحثًا عن حياة جديدة وعاشا هناك حتى أنجبا يوسف 13 عامًا، وسلمى 14 عامًا.

10 - حمزة خالد الحاج مصطفى (16 عامًا) وقتل مع والده بالمسجد، سبق تعريف سيرة والدته السوري وقد هاجر حديثًا من ريف دمشق، ويدرس حمزة بمدرسة كشمير الثانوية.

11 - حسين محمد خليل مصطفى (70 عامًا) – مصري، متزوج مصرية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 20 عامًا، ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت)، أكبرهم 35 عامًا، وأصغرهم 22 عامًا، وكان يعمل مديرًا بشركة الإسكندرية للأقطان.

12 - أمجد حامد (57 عامًا) – طبيب قلب فلسطيني انتقل إلى نيوزيلندا من فلسطين بحثًا عن مستقبل أفضل منذ 23 عامًا، وكان يعمل طبيبًا بمستشفى مدينة هاويرا، ابنه الأكبر حسام. وكان استشاريًا متخصصًا بالأمراض القلبية التنفسية في مجلس الصحة بمقاطعة كانتبري مدة 20 عامًا.

13 - منير سليمان (68 عامًا) – مصري، كان مهندس تصميم ومدير جودة في شركة سكوتس للهندسة، كرايست شيرش منذ عام 1997.

14 - موسى والي سليمان باتال، زعيم ما يُسمى "رابطة مسلمي جزر فيجي" (جزر في المحيط الهادئ شرقي أستراليا).

15 - حاجي داود النبي (71 عامًا) – أفغانستان، يدير الجمعية الأفغانية في كرايست شيرش، قُتل بالرصاص في مسجد النور، وذلك أثناء محاولته حماية شخص آخر، بحسب رواية ابنه عمر. جاء من أفغانستان عام 1977، وكان قائدًا محبوبًا في المجتمع، وابنه ياما النبي جاء متأخرا للقاء والده في المسجد، وقد نجا من إطلاق النار.

16 - حسناء أحمد (44 عامًا) من بنغلاديش، قُتلت عندما عادت إلى مسجد النور للتحقق من وجود زوجها فريد، بعد أن تم نقل بعض الأطفال إلى بر الأمان، وقال فريد إن زوجته كانت "شجاعة ومخلصة للغاية".

17 - جنيد إسماعيل (36 عامًا) - كان إسماعيل مع شقيقه التوأم عندما قُتل بالرصاص، تمكن أخوه من الهرب مع زوجته، وترك إسماعيل وراءه زوجة وثلاثة أطفال صغار .

18 - مسعد إبراهيم (3 سنوات) – من كرايست شيرش، أصغر الضحايا، حيث كان برفقة والده وشقيقه الأكبر وقت وقوع الهجوم وقد نجوا.

19 - ليليك عبد الحميد (58 عامًا) من إندونيسيا، له طفلان، وكان يعمل مهندسًا في شركة طيران نيوزيلندا، ويقيم في كرايست شيرش منذ 16 عامًا. وقد تم تأكيد وفاته يوم الأحد في بيان رسمي من الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا كريستوفر لوكسون.

20 - محمد عمران خان (47 عامًا) - من الهند، عُرف باسم عمران بهاي وكان يملك مطعم "آندين غريل" وشركتين أخريين في كرايست شيرش، وقد مات في مسجد لينوود.

21 - ليندا ارمسترونغ (65 عامًا) – من نيوزيلندا، نشأت في غرب أوكلاند وانتقلت إلى كرايست شيرش في السنوات الأخيرة لتكون أقرب إلى ابنتها وأحفادها، وقال ابن أخيها كيرون غوس: "كان لدى ليندا قلب كبير وكانت أكثر من سعيدة بمشاركتها مع أسرتها والمجتمع الإسلامي". وكانت تستقبل الناس في بيتها وترعى صبيًا من بنغلاديش.

22 - سيد ميلن (14 عامًا) – من كرايست شيرش، طالب في مدرسة كشمير الثانوية، نشأ في خليج كورسير بالقرب من ليتيلتون. وقُتل في الهجوم على مسجد النور. وصفت ميلن أخته غير الشقيقة، برادي هنري، بأنه مراهق ورياضي لطيف يحب كرة القدم، كان يحلم بأن يكون لاعب كرة قدم دوليا ويلعب في خانة حارس المرمى.

23 - أشرف علي (61 عامًا) – من فيجي، وهو إمام بمسجد النور، يقول صديقه عبد القيوم "كنا نذهب إلى المدرسة معًا"، وكان من المفترض أن يجتمعا في وطنهما الأم خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقال عبد القيوم إنَّه سيتذكر دائماً ضحكة صديقه الهادئ.

24 - سيد علي جاهانداد (34 عامًا) – من باكستان، كانت آخر مرة تحدث فيها علي مع زوجته آمنة علي، التي تعيش حاليًا بباكستان، في صباح يوم الجمعة أثناء تناول وجبة الإفطار.

25 - نعيم رشيد (40 عامًا) – من باكستان، أطلقت النار على ابنه طلحة نعيم بمسجد النور وحاول رشيد انتزاع البندقية من مطلق النار، وقد توفي في مستشفى كرايست شيرش. وقد كان نعيم يعمل في بنك قبل أن ينتقل إلى كرايست شيرش ليعمل مدرسًا. وقد أشاد ببطولته عمران خان رئيس وزراء باكستان.

26 - طلحة نعيم رشيد (21 عامًا) – باكستاني، كان في الحادية عشرة عندما انتقلت العائلة إلى نيوزيلندا.

27 - طارق عمر (24 عامًا) – عرف بلطفه وطبيعته المتواضعة. ويقال إنه يتماشى مع الجميع، وقد برع في الرياضة وفي الصف الدراسي، وهو طالب سابق في مدرسة كشمير الثانوية في كرايست شيرش.

28 - مطيع الله صافي (55 عامًا) – من أفغانستان.

29 - فرهاج أحسن (30 عامًا) - من الهند، والد لطفلين في الشهر السابع وسنتين، وقد انتقل إلى نيوزيلندا من حيدر أباد بالهند قبل عدة سنوات، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أوكلاند. وقد عمل كمهندس برمجيات في كرايست شيرش.

30 - سهيل شهيد – من باكستان.

31 - عزير قادر (24 عامًا) - من حيدر آباد الهند، انتقل إلى مدينة كرايست شيرش، موقع الهجومين، قبل نحو عام فقط. وقد كان طيارًا في أكاديمية الطيران الدولية بنيوزيلندا.

32 - رامز آصف فورا (28 عامًا) – من غوجارات الهند وقد قتل ووالده في مسجد النور.

33 - آصف فورا (58 عامًا) – من الهند والد رامز.

34 - أنسي علي بافا (25 عامًا) – من كيرالا بجنوب الهند، جاءت إلى نيوزيلندا لمتابعة درجة الماجستير في إدارة الأعمال الزراعية في جامعة لينكولن. وقد أكملت مؤخرًا شهادتها، وكانت تستعد بشغف لحفل التخرج في شهر مايو، على حد قول أحد الأصدقاء. وهي متزوجة وعملت بدوام جزئي كمتدربة وكانت تأمل في الحصول على وظيفة جيدة في نيوزيلندا لدعم أسرتها في الهند.

35 - هارون محمود (40 عامًا) – من باكستان، عمل في الأعمال المصرفية في باكستان ودرس الاقتصاد والإحصاء بجامعة لينكولن في الفترة من 2014 إلى 2016، كما حاضر في مجال الأعمال في كرايست شيرش من 2014 حتى أبريل 2017، وانضم إلى كلية كانتربيري في مايو 2017. وقد ترك خلفه زوجة وطفلين في عمر 13 و11 عامًا.

36 - سيد عريب أحمد (26 عامًا) – من كراتشي، وقد كانت الرغبة في إعالة أسرته وراء انتقاله من باكستان منذ حوالي 18 شهرًا. وقد درس المحاسبة في بلاده وعرف كملتزم دينيًا مع تميزه بروح الدعابة. وكان الابن الوحيد لوالديه ولديه أخت واحدة شابة فقط.

37 - محبوب خوخار (65 عامًا) – من أحمد آباد بالهند، وكان من المقرر أن يعود إلى الهند يوم الأحد بعد زيارة ابنه عمران خوخار، وقد قتل في مسجد النور.

38 - عبد الله ديري (4 سنوات) – من الصومال، وقد أصيب والده في المسجد، فيما فر أربعة من إخوته سالمين. وقد وصلت عائلتهم إلى نيوزيلندا في منتصف التسعينات، وهو الأصغر سنا، ومولود في نيوزيلندا.

39 - زيشان رضا (38 عامًا) – من كراتشي باكستان، هو مهندس ميكانيكي، وقد انتقل إلى نيوزيلندا العام الماضي، وعاش في أوكلاند قبل أن ينتقل إلى كرايست شيرش للعمل في ديسمبر الماضي، وقُتل رضا ووالداه غلام حسين ووالدته كرم بيبي في مسجد لينوود، فيما نجت أخته الصغرى التي تعيش في كراتشي.

40 - غلام حسين في الستينات من عمره – من كراتشي والد زيشان رضا. وسافر بصحبة زوجته والدة زيشان لرؤية ابنهما في فبراير الماضي.

41 - كرم بيبي في الستينات من عمرها – من كراتشي والدة زيشان رضا.

42 - عبدالقادر علمي (70 عامًا) – من الصومال، وقد وصل إلى كرايست شيرش مع عائلته منذ حوالي سبع سنوات قادمين من الصومال واستقروا في هالسويل. ونجت له ابنته وثلاثة أبناء.

43 - مجمل حق (30 عامًا)، من بنغلاديش ووصل قبل ثلاث سنوات إلى نيوزيلندا ويعمل في مجال الرعاية الصحية وقد درس طب الأسنان، كان يخطط للعودة إلى بنغلاديش في شهر سبتمبر للزواج وفتح عيادة أسنان لهؤلاء الأقل حظًا.

44 - محمد عمر فاروق (36 عامًا) – من بنغلاديش.

45 - محمد عبدوسي صمد (66 عامًا) – من بنغلاديش. كان محاضرًا في جامعة لينكولن في مجال الزراعة، وكثيراً ما كان يؤدي الصلاة في مسجد النور في شارع دينز.

46 - موسى نور عوالي (77 عامًا) تعود أصوله إلى الصومال.

47 - أحمد جمال الدين عبدالغني (68 عامًا) مصري، قضى 20 عاما خارج مصر وكون أسرته في نيوزيلندا، وكان في البدء يقيم بأستراليا، وقد كان يعمل في مجال الاستيراد والتصدير وله ابن وابنة.

48 - زكريا بويان، من بنغلاديش. كان يعمل لدى شركة خاصة، وقد تزوج مؤخراً في بنغلاديش، وكان يخطط لنقل زوجته إلى نيوزيلندا.