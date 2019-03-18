هولندا.. القبض على المشتبه به بإطلاق النار في أوتريخت

أعلنت السلطات الهولندية القبض على المشتبه به في إطلاق النار على ترام بمدينة أوتريخت، أسفر عن 3 قتلى وجرح 9 أشخاص آخرين.

وتقول السلطات إن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن، بحسب ما صرح به رئيس بلدية المدينة، مضيفاً أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

المهاجم رجل تركي

وأعلنت الشرطة القبض على المشتبه به، هو تركي يبلغ من العمر 37 عاماً، وذلك بعد عمليات بحث لساعات، واتخاذ خطوات احترازية منها إغلاق المدارس.

وقالت السلطات إنه من المرجح أن يكون الحادث "إرهابيا"، لكنها لم تستبعد وجود دوافع أخرى من بينها "خلاف عائلي".

وقال رئيس البلدية جان فان زانين في فيديو على "تويتر": في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن أقارب لمنفذ هجوم مدينة أوتريخت الهولندية قولهم إن منفذ الهجوم استهدف أحد أقاربه "لأسباب عائلية" ثم أطلق النار على آخرين تدخلوا للمساعدة.

وكانت الشرطة الهولندية أعلنت سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار على ترام في "منطقة ساعة 24 أكتوبر" بمدينة أوتريخت وسط هولندا، صباح اليوم الاثنين.

وحذرت الشرطة الهولندية من رجل تركي المولد، عمره 37 عاماً ويدعى غوكمان تانيس مشتبه به في الاعتداء، وعرضت صورة له من كاميرا الترام.

فيما أفادت مراسلة "العربية" بأن الشرطة الألمانية تفتش كل القطارات القادمة من هولندا، كما نشرت الشرطة عناصرها على الطريق السريع الذي يصل مدينة أوتريخت بألمانيا.

وكتبت الشرطة على تويتر: "التحقيق يشمل وجود دافع إرهابي محتمل"، فيما كتب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أنه يجري "مشاورات أزمة"، مضيفا أن "الدافع الإرهابي غير مستبعد.. والمعلومات لم تكتمل بعد".

وقال قائد مكافحة الإرهاب الهولندي إن إطلاق النار حدث في أكثر من موقع".

وقالت الشرطة الهولندية في وقت سابق، إن المسلح الذي فتح النار على الترام في مدينة أوتريخت، لا يزال طليقا، ويتم البحث عنه بكل الوسائل الممكنة.

وتحدثت الشرطة عن مسلح واحد، إلا أنها لم تستبعد وجود مسلحين آخرين، بحسب ما نقلت وكالة "إيه أن بي" الهولندية للأنباء عن الشرطة.

وعززت قوات الأمن إجراءاتها عند مقر الحكومة في لاهاي، وفق ما أفادت الإذاعة الهولندية.

هذا وتم وقف حركة النقل العام في كافة أنحاء مدينة أوتريخت.

وقررت السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية إغلاق المساجد في أوتريخت احترازيا.

هذا وعززت قوات الأمن الهولندية، الإجراءات الأمنية في المطارات والمواقع العامة الحيوية.

وطلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها.

في الأثناء، يعقد رئيس الحكومة الهولندية اجتماعا طارئا بعد حادثة إطلاق النار في أوتريخت.

وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت الشرطة بتحليق مروحيات فوق موقع إطلاق النار في أوتريخت.

وطالبت الشرطة سكان أوتريخت بإفساح المجال أمام طواقم الإسعاف.

ونقلت وسائل إعلام هولندية عن شهود عيان أن المشتبه به في حادثة أوتريخت فتح النار عشوائيا.