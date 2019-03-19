الصومال.. غارة بجنوب غرب البلاد تودي بحياة 4 أشخاص

أكد قريب لأحد أربعة أشخاص قُتلوا في الصومال، الثلاثاء، أن ضربة جوية قرب مدينة أفجوي أودت بحياتهم.

وقُتل عبد القادر نور، الموظف في شركة هرمود للاتصالات، وثلاثة آخرون الساعة 1:30 بتوقيت غرينتش تقريبا أثناء مرورهم بسيارة في قرية لانتا بورو بمنطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد، والواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من العاصمة مقديشو.

وقال عبد الله علي، وهو من أقارب نور، "لقي نور وثلاثة آخرون حتفهم في مكان الحادث في حين احترق جسد شقيقه مهد بالكامل".

وتأتي هذه الضربات دعما لحكومة الصومال المركزية المدعومة من الأمم المتحدة/ والتي تقاتل حركة الشباب المتشددة منذ سنوات.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رويترز أنها نفذت الضربة الجوية يوم الأحد، مضيفة أن ثلاثة متشددين قتلوا في الهجوم.

وأضافت القيادة الأميركية: "نحن على علم بتقارير تزعم سقوط خسائر بين المدنيين نتيجة هذه الضربة الجوية. القيادة الأميركية في أفريقيا ستراجع أي معلومات لديها عن الواقعة بما في ذلك أي معلومات ذات صلة تقدمها أطراف ثالثة".

وطُردت حركة الشباب من مقديشو عام 2011 لكنها تحتفظ بوجود قوي في مناطق بوسط وجنوب البلاد.

وتزعم حركة الشباب أن أقارب المتشددين الذين يقتلون في ضربات جوية تتولد لديهم في الغالب دوافع للانضمام إلى صفوف الحركة.