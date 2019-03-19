هولندا..النائب العام يؤكد فرضية الإرهاب في هجوم أوتريخت

أكد النائب العام الهولندي فرضية الإرهاب في هجوم #أوتريخت. وقال إنه لا توجد مؤشرات على أن مطلق النار في أوتريخت يعرف أيا من ضحاياه.

وأعلنت النيابة العامة والشرطة الهولندية أن فرضية الدافع الإرهابي لإطلاق النار على ترام في أوتريخت باتت "جدية" بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.

وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى كما وطبيعة الوقائع"، بحسب فرانس برس.

وكثفت الشرطة والادعاء في هولندا، الثلاثاء، التحقيقات في دوافع المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم قتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا خمسة بعد إطلاق النار داخل عربة ترام بمدينة أوتريخت وسط البلاد.

المشتبه به الرئيسي جوكمن تانيس (37 عاما) - وهو من أصول تركية - محتجز للاشتباه بتورطه في القتل بدافع إرهابي محتمل، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة حول دوافعه.

وقال مارتن دي ويت، المتحدث باسم الشرطة، إن ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز حاليا بعد هجوم، الاثنين، بينهم مطلق النار واثنان آخران.

واعتقل تانيس مساء الاثنين بعد مطاردة استمرت لساعات وشلت معظم مناطق رابع أكبر مدينة في هولندا، وأصابت البلاد بصدمة بعد أيام قليلة من مقتل 50 شخصا عندما فتح أسترالي - يكره المهاجرين - النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست شيرش في نيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة.

لا يوجد أي مؤشرات على وجود صلة بين الحادثين.

رفض تيس كورتمان، المتحدث باسم مكتب الادعاء العام، الإدلاء بأي تفاصيل عن التحقيقات، وقال إنه لم يتضح بعد ما إذا كان تانيس سيمثل أمام قاضي التحقيق، الثلاثاء، أم لا.

وتعقد جلسات كهذه بشكل عام لطلب احتجاز مشتبهين لمدة أطول على ذمة مزيد من التحقيقات.

وقال وزير العدل فيرد غرابروس الاثنين إن تانيس له سجل جنائي.

ومنذ الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بدأ مواطنون وضع أكاليل قرب التقاطع المروري المزدحم، حيث وقع إطلاق نار الاثنين على متن قطار كهربائي.

وكتبت على أحد الأكاليل رسالة بالهولندية: "نشعر بالحزن والصدمة الشديدة. قلب أوتريخت تأثر بشدة وبشكل مباشر. القوة !! السلام والحب".

وأعلنت السلطات أنه لا تستبعد فرضية وجود دوافع أخرى، ونقلت وسائل إعلام هولندية وتركية عن جيران المشتبه به في أوتريخت تكهنهم بأن إطلاق النار ربما يكون مرتبطا بعلاقة عاطفية.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي ضحايا معروفين لدى المشتبه به.

نشرت وسائل إعلام هولندية تفاصيل حول ضحيتين قتلا الاثنين، وهما فتاة عمرها 19 عاما تعمل في مقهى ببلدة فيانين المجاورة، وأب لثلاثة أطفال تطوع للعمل مدربا لكرة القدم في فلوتين، البلدة الواقعة إلى الغرب من أوتريخت.



ونشر نادي كرة القدم رسالة جاء فيها: "تلقينا ببالغ الأسى والدهشة الأنباء المروعة حول وفاة مدربنا لفريقي جي أو 19-1 وأم أو 11- 2 في حادث إطلاق النار أمس في أوتريخت".