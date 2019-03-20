إسرائيل تقتل فلسطينياً يُشتبه بقتله حاخاماً وجنديا

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينياً يُشتبه في قتله حاخاماً إسرائيلياً وجندياً في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قال جهاز "الشين بيت" (الأمن الداخلي).

وحاصر عسكريون وقوات من الشرطة والأمن مبنى في قرية عبوين بالضفة الغربية بشمال رام الله، حيث كان المشتبه فيه عمر أمين أبو ليلى مختبئاً، وفقاً لبيان "الشين بيت".

وقال سكان في القرية إن القوات الإسرائيلية نادت المشتبه فيه عبر مكبرات صوت من أجل تسليم نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد أنّ جندياً إسرائيلياً قُتل، وأُصيب جنديّ آخر ومستوطن بجروح، في هجوم نفّذه فلسطيني واستخدم فيه سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض في الضفة الغربية.